본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

DMZ국제다큐멘터리영화제 11일 파주 평화누리서 개막

이영규기자

입력2025.09.10 09:00

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제'가 11일 파주 임진각 평화누리 대공연장에서 개막해 17일까지 7일간 열린다. 올해 행사는 개막식을 시작으로 고양시의 메가박스 킨텍스와 파주시의 CGV파주야당에서 상영을 진행한다.


올해는 국내 최대 규모로 내년 7월까지 전국의 시네마네크, 예술영화관에서 진행하는 프레더릭 와이즈먼 전작 회고전을 비롯해 50개국 143편(장편 88편, 단편 55편)의 국내외 최신 다큐멘터리가 선뵌다.

영화 상영 프로그램은 ▲경쟁 부문(국제경쟁, 프런티어, 한국경쟁) ▲비경쟁 부문(베리테, 다큐픽션, 에세이, 익스팬디드) ▲크리틱스 초이스 ▲기획전 등으로 나눠진다.


개막작 '푸틴에 반대하는 모든 사람'의 한 장면

개막작 '푸틴에 반대하는 모든 사람'의 한 장면

AD
원본보기 아이콘

기획전은 미국의 다큐멘터리 거장 프레더릭 와이즈먼의 전작 45편 중 20편을 상영하는 '프레더릭 와이즈먼 전작 순회 회고전'과 최근 분야를 막론하고 가장 뜨거운 화두로 떠오른 인공지능(AI)을 활용하거나 동반해 만든 작품을 상영하는 '인간, AI, 그들의 영화 그리고 그들의 미래'이다. 프레더릭 와이즈먼 전작 순회 회고전은 영화제 종료 후 내년 7월까지 전국 시네마테크와 예술영화관에서 이어진다.


올해로 3회째를 맞이하는 비 극장 상영 프로그램은 '자연의 얼굴'을 주제로 김포 애기봉 평화생태공원 전시관(9월5~10월12일)과 고양시 예술창작공간 새들(9월12~9월17일)에서 9편을 전시 형태로 상영한다.

시민 참여와 문화 향유 기회를 확대하기 위한 DMZ Docs 플러스+는 올해 경기인디시네마관, 성남미디어센터, 포천미디어센터, 화성시 작은영화관에서 진행한다.


다큐멘터리 상영과 공연을 함께 감상할 수 있는 '다큐콘서트'는 현대백화점 킨텍스점 10층 하늘정원(9월12~14일)과 일산 호수공원 노래하는 분수대(9월13~14일)에서 열린다. 다큐멘터리 콘서트는 무료 행사로 누구나 참여 가능하다.


한편 DMZ국제다큐멘터리영화제는 관객들의 개막식 참석 편의를 위해 개막식 당일 GTX-A 운정중앙역과 임진각 평화누리 대공연장까지 오후 3시부터 순환 셔틀버스를 운행한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘고 혈세투입 불가피[부동산AtoZ] '집장사' 나서는 LH, 어떻게 할지는 깜깜이…빚늘... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기