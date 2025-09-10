DMZ국제다큐멘터리영화제 11일 파주 평화누리서 개막

'제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제'가 11일 파주 임진각 평화누리 대공연장에서 개막해 17일까지 7일간 열린다. 올해 행사는 개막식을 시작으로 고양시의 메가박스 킨텍스와 파주시의 CGV파주야당에서 상영을 진행한다.

올해는 국내 최대 규모로 내년 7월까지 전국의 시네마네크, 예술영화관에서 진행하는 프레더릭 와이즈먼 전작 회고전을 비롯해 50개국 143편(장편 88편, 단편 55편)의 국내외 최신 다큐멘터리가 선뵌다.

영화 상영 프로그램은 ▲경쟁 부문(국제경쟁, 프런티어, 한국경쟁) ▲비경쟁 부문(베리테, 다큐픽션, 에세이, 익스팬디드) ▲크리틱스 초이스 ▲기획전 등으로 나눠진다.

기획전은 미국의 다큐멘터리 거장 프레더릭 와이즈먼의 전작 45편 중 20편을 상영하는 '프레더릭 와이즈먼 전작 순회 회고전'과 최근 분야를 막론하고 가장 뜨거운 화두로 떠오른 인공지능(AI)을 활용하거나 동반해 만든 작품을 상영하는 '인간, AI, 그들의 영화 그리고 그들의 미래'이다. 프레더릭 와이즈먼 전작 순회 회고전은 영화제 종료 후 내년 7월까지 전국 시네마테크와 예술영화관에서 이어진다.

올해로 3회째를 맞이하는 비 극장 상영 프로그램은 '자연의 얼굴'을 주제로 김포 애기봉 평화생태공원 전시관(9월5~10월12일)과 고양시 예술창작공간 새들(9월12~9월17일)에서 9편을 전시 형태로 상영한다.

시민 참여와 문화 향유 기회를 확대하기 위한 DMZ Docs 플러스+는 올해 경기인디시네마관, 성남미디어센터, 포천미디어센터, 화성시 작은영화관에서 진행한다.

다큐멘터리 상영과 공연을 함께 감상할 수 있는 '다큐콘서트'는 현대백화점 킨텍스점 10층 하늘정원(9월12~14일)과 일산 호수공원 노래하는 분수대(9월13~14일)에서 열린다. 다큐멘터리 콘서트는 무료 행사로 누구나 참여 가능하다.

한편 DMZ국제다큐멘터리영화제는 관객들의 개막식 참석 편의를 위해 개막식 당일 GTX-A 운정중앙역과 임진각 평화누리 대공연장까지 오후 3시부터 순환 셔틀버스를 운행한다.





