경기도민 89% "기후위기 심각"…경기도 기후정책 '긍정평가'

이영규기자

입력2025.09.10 07:15

경기도민 10명 중 9명은 기후위기를 심각한 사회문제로 받아들이고 있으며, 정부와 지자체의 적극적 대응이 필요하다고 생각하는 것으로 나타났다.


경기도가 지난 8월7일부터 11일까지 만 18세 이상 도민 2000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 응답자의 89%는 기후위기를 '심각하다'고 답했다. 56%는 '매우 심각하다'고 인식했다.

중앙정부와 지자체 차원의 적극적 기후 위기 대응 필요성에 대해서는 90%가 공감을 표했다. 65%는 '매우 필요하다'고 강조했다.


경기도가 지난 3년간 추진한 기후정책에 대한 평가는 '긍정적'이었다. 도민 과반 이상인 57%가 긍정평가를 내렸고, 부정평가는 30%에 불과했다. 경기도는 기후위기를 단순한 환경 문제를 넘어 지속가능한 미래를 위한 경제 문제이자 성장 전략으로 여기고 '기후경제' 관점에서 정책을 추진하고 있다.


경기도가 지난달 도민 2000명을 대상으로 설문조사한 기후위기 인식 및 필요성에 대한 답변

원본보기 아이콘

주요 정책 중 '기후행동 기회소득'이 80%로 가장 높은 지지를 받았다. 이어 ▲경기RE100(78%) ▲기후보험(74%) ▲기후펀드(72%) ▲기후위성(67%) 순이었다.

전국 확산을 희망하는 정책으로는 경기RE100(26%)이 1위를 차지했다. 이어 기후행동 기회소득(21%), 기후보험(14%), 기후펀드(12%), 기후위성(9%)이 뒤를 이었다.


경기도의 기후정책이 중앙정부나 다른 지자체와 차별성이 있다고 평가한 응답자도 50%를 차지했다.


앞서 김동연 경기도지사는 최근 청정대기 국제포럼에서 "경기도는 공공부문 RE100, 기후행동 기회소득, 기후보험 등 전국 최초의 기후정책을 추진해왔다"며 "앞으로도 기후위성, 기후펀드 등 경기도 선도정책의 경험과 데이터를 중앙정부와 국제사회에 나누면서 세계의 기후행동을 이끌겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr


