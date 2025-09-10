국민대, 아시아 최초 OCA 인증 ‘올림픽대학원’ 개원

올림픽 교육·연구 선도 기대

국민대학교가 아시아올림픽평의회(OCA)와 협력해 설립한 아시아올림픽대학원이 지난 6일 본부관 학술회의장에서 개원식을 열고 공식 출범했다.

국민대에서 진행된 아시아올림픽대학원 개원식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 국민대학교 AD 원본보기 아이콘

국민대 아시아올림픽대학원은 아시아 지역 최초로 OCA 인증을 받은 올림픽대학원이라는 점에서 의미가 크다.

이날 개원식에는 김지용 학교법인 국민학원 이사장, 정승렬 국민대 총장, 나창순 아시아올림픽대학원 원장(교학부총장)을 비롯해 유승민 대한체육회 회장 등 학계·체육계 주요 인사 200명이 참석했다.

정승렬 국민대 총장은 환영사에서 "아시아올림픽대학원은 국민대의 그랜드 비전인 '기업가정신 대학'을 구현하는 중요한 도전"이라며 "스포츠와 ESG 경영을 융합한 교육 과정을 통해 세계적 인재를 육성하겠다"고 말했다.

김병준 국제교류처장은 설립 연혁을 발표하며 대학원의 추진 과정을 소개했다.

특히 이날 행사에는 이정수(쇼트트랙·2010 밴쿠버동계올림픽 금메달), 서영우(봅슬레이·2018 평창동계올림픽 은메달), 김소영(배드민턴·2023 항저우아시안게임 금메달), 이남용(하키·2006 도하아시안게임 금메달), 정준용(크라쉬·2023 항저우아시안게임 은메달) 등 올림픽과 아시안게임에서 메달을 획득한 국가대표 출신 선수들이 첫 신입생으로 등록해 눈길을 끌었다.

아시아올림픽대학원은 ▲'아시아올림픽거버넌스·정책(정책학 석사, MPP)' ▲'글로벌 스포츠 지속가능·ESG경영(ESG경영학 석사, MEM)' 두 전공을 개설해 국제스포츠와 ESG 융합 교육을 선도할 계획이다.

국민대 관계자는 "아시아올림픽대학원은 글로벌 스포츠 거버넌스와 ESG 분야를 선도하며, 국제스포츠 기구와 협력한 연구와 교육 프로그램을 통해 세계 체육 발전에 기여할 것"이라며 "향후 대학원은 2026년 외국인 전형 도입과 박사과정 개설을 추진하고, 국제 교육·연구 협력 플랫폼 구축, 학술 세미나 활성화, ESG와 인공지능(AI) 융합 과정 개설, OCA, 국제기구와의 협력을 통한 국제 인증 확대 등 중장기 과제를 단계적으로 실현해 나갈 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>