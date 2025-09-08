"지역경제 활력" 담양사랑상품권 15% 할인판매

할인율 상향 조정…연말까지 적용

전남 담양군(군수 정철원)은 올해 연말까지 담양사랑상품권을 15% 특별 할인 판매해 소비 촉진과 소상공인 지원에 나선다고 8일 밝혔다.

담양사랑상품권은 지류형과 카드형 모두 기존 10%에서 15%로 할인율을 상향 적용한다. 1인 구매 한도는 지류형 50만원, 카드형 50만원으로 월 최대 100만원까지다.

모바일 상품권은 지난 3월부터 판매 정책이 변경돼 구매가 아닌 사용 기준으로 적립금이 쌓이며, 적립금은 상품권과 똑같이 사용할 수 있다. 이번 특별 할인은 올해 말까지 적용되며, 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

정철원 군수는 "이번 특별할인이 장기적인 경기침체로 어려움을 겪는 지역경제와 군민, 소상공인들에게 큰 힘이 되길 바란다"고 말했다.





