여야 '민생경제협의체' 운영 합의…"검찰개혁, 野 의견 듣기로"

이재명 대통령-장동혁 대표 첫 독대

청년고용·주식양도세 기준 등 긍정검토

野 "이재명, 검찰개혁 속도조절 시사"

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 청년 실업 해소 등 여야가 공감하는 민생 정책 추진을 위해 '민생경제협의체'를 운영하기로 8일 합의했다.

또 국민의힘은 이재명 대통령이 야당 대표가 요청할 경우 적극적으로 소통 시간을 가지겠다고 말했으며, 민주당 주도 검찰개혁도 야당 의견을 반영해 속도 조절에 나서겠다는 입장을 보였다고 밝혔다.

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 국회 소통관에서 박수현 더불어민주당 수석대변인과 '대통령-여야 당대표 회동' 결과 공동브리핑을 열고 이같이 설명했다.

박 수석대변인은 "오늘 장동혁 대표와 정청래 대표는 이재명 대통령의 초청으로 12시부터 오후 1시20분까지 대통령실에서 오찬 회동을 갖고 국정 전반에 관한 허심탄회한 대화를 나눴다"며 "오늘 회동 결과를 여야 수석대변인이 함께 국민 앞에서 발표하는 이 모습 자체가 대화의 내용과 결과를 상징한다"고 말했다.

박 수석대변인은 이날 여야 대표가 회동에서 가칭 민생경제협의체를 구성하기로 합의했다며 "형식만 갖춘 보여주기식 협의체가 아니라 실질적인 성과를 낼 수 있는, 테마가 있는 협의체가 돼야 한다는 데 뜻을 모으고 자세한 구성은 각 당이 실무협의를 진행하기로 했다"고 설명했다.

이어 "민생협의체 구성은 장 대표가 제안하고 정 대표와 이 대통령이 적극 수용해 성사됐다"며 "이 대통령은 여당이 더 많이 가졌으니 야당이 아니라 여당이 더 많이 양보하면 좋겠다면서 특히 여야 공동 공약 중심으로 야당이 먼저 제안하고 여당이 응답해 함께 결과를 만들면 야당은 성과, 여당은 국정 성공이 되는 것 아니냐고 말했다"고 전했다.

박 수석대변인은 "이 대통령은 화합과 상생의 정치를 위해 야당 대표가 요청할 시 적극 검토해 소통의 시간을 가지겠다고 말했다"라고도 전했다.

이 대통령과 장 대표는 오찬 회당이 끝난 뒤인 오후 1시20분부터 30분 동안 비공개 영수회담을 가지고 정치 복원의 이야기를 주로 논의했다고 박 수석대변인은 설명했다.

박 수석대변인은 "획기적인 청년고용 대책, 주식양도세 대주주 기준 상향 조정, 지방 건설경기 활성화 등 구체적 민생 정책 제안에 이 대통령은 관련 부처와 협의해 긍정 검토하겠다고 말했다"고 했다.

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동을 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

박 수석대변인은 브리핑 뒤 기자들과 만나 "비공개회담에서 장 대표는 (최교진) 교육부 장관 후보자가 국민 눈높이에 미흡하다는 점을 여러 차례 강조했다'며 "또 특검 수사가 진행되고 있는데 민주당이 인권 침해적인 활동하는 것에 대해 지적했다"고 강조했다.

그러면서 "오랫동안 되풀이돼온 정치보복 수사를 끊어낼 적임자가 이 대통령이라고 강조했다"며 "특검 기간 연장, 내란특별재판부 설치, 대법관 대규모 증원과 같은 시도에 강력한 우려와 유감의 뜻도 전했다"고 말했다.

이어 "국민적 합의가 이뤄지지 않은 정부조직법 개정안에 대해서도 반대했다"며 "검찰 해체 시도와 관련해선 정부가 세밀한 대책을 세워야 한다고 강조했고 이 대통령은 야당 기조가 반영될 수 있도록 하겠다고 말했다"고 전했다.

박 수석대변인은 '정부조직법 개정안 관련 야당 의견을 듣겠다는 이 대통령 발언이 검찰개혁 속도 조절을 의미하는 것이냐'는 취지의 질문에는 "속도 조절로 받아들였다"고 설명했다.

다만 장 대표가 이날 이 대통령에게 특별재판부와 특검 개정안에 대한 재의요구권 행사를 요청한 것에는 "확답을 주지 않았다"고 했다.





