김태진 광주 서구의원 "유촌지구 재해 위험성지수 가장 높아"

광주시 서구의회 김태진 의원(진보당)은 제333회 임시회 1차 본회의에서 '5분 발언'을 통해 "광주 유촌지구가 재해 위험성 지수가 가장 높다"고 주장했다.

김태진 광주 서구의원. AD 원본보기 아이콘

김 의원은 "광주 서구 유촌지구는 내수재해 27개 지역 내 초고위험 등급 중 가장 위험성지수가 높은 14.4로 다음이 광산구 송정지구 12.0, 북구 신안동지구 등 8개 지구가 10.8 순으로 나타났다"고 말했다.

이어 "그럼에도 불구하고 실질적인 대책은 마련되지 않았고, 차수판 설치 및 양수기 3대 지급 외에는 전무했다"며 "이러한 미봉책으로 인해 2020년 이후 2025년 올해 크나큰 피해를 동반한 수해를 또 다시 입게 됐다"고 언급했다.

더불어 "폭우 때 침수 피해를 입고 대책을 세우는 것이 아니라 예방하는 것이 중요하다"며 "위험지구 선정 용역연구 및 실질적인 대책을 마련해 유촌지구가 위험지구라는 오명을 벗어날 수 있게 노력해달라"고 덧붙였다.

한편, 광주시 자연재해저감 종합계획은 지역주민들을 자연재해로부터 위험을 극소화하고 안전한 지역사회 구축 목적으로 지난해에 수립됐다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>