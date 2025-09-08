엘앤케이바이오메드 "공급체계 확대 위한 사전 준비 완료"

엘앤케이바이오메드는 최근 해외 업체와 파트너십 추진을 위한 최고 경영진 간 전략 미팅을 했다고 8일 밝혔다. 미국 전역을 아우르는 신규 유통 전략과 공동 마케팅(Co-marketing) 방안에 대해 구체적인 협의를 시작했다.

엘앤케이바이오는 해외 유통 네트워크 확대를 위한 계획을 약 2년 전부터 추진해 왔다. 올해 본격적으로 1분기에는 생산 인력을 확충하고, 2분기에는 증설을 마무리하면서 생산능력을 약 40% 확대했다.

올해 3분기에는 글로벌 메이저사와의 공동 마케팅 제품인 'BluEx-TM'의 미국 FDA 승인을 완료하며 철저한 사전 준비를 마쳤다. 준비를 마무리하면서 미국 시장 확장을 본격적으로 추진하기 시작했다. 신규 유통 전략의 실행이 초읽기에 들어섰다.

기존 유통 방식과 더불어 거래처 맞춤형 제품 포지셔닝과 전략적 공급 파트너십을 기반으로 유통망 재편에 속도를 내고 있다. 최고 경영진 간 협의는 이를 실행에 옮기기 위한 중요한 이정표가 될 전망이다.

신규 유통 전략 실행의 속도를 높이고 글로벌 연구개발 경쟁력을 강화하기 위해 미국 현지 법인인 이지스메디텍(Aegis Meditech)과 엘앤케이스파인(L&K Spine)에서 오랜 기간 근무한 연구소장을 최근 영입했다. 연구개발 역량 강화 차원을 넘어 미국 시장에 특화된 현지 전문 인력을 확보해 신규 유통 전략을 실행하기로 했다. 현지화된 연구·개발 역량을 확대하고 글로벌 시장 대응 속도를 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

회사 관계자는 "글로벌 메이저사와의 파트너십 논의는 단순한 협력 수준을 넘어, 시장 전개 방식과 공급체계 운영 방안까지 포함해 실무적 접점을 지속해서 넓히고 있는 단계"라고 설명했다. 이어 "해당 논의를 뒷받침하기 위해 여러 단계의 사전 준비를 완료했다"며 "파트너십 확대에 만전을 기하고 있다"고 말했다.

엘앤케이바이오는 미국을 중심으로 아시아, 중남미, 유럽 등 글로벌 시장 전역에서 유통 채널 다변화 및 공급 최적화를 동시에 추진하고 있다. 추가로 전략적 파트너십 발표 가능성도 열어두고 있다.





