경주시, 주부산미국영사관 수석영사와 APEC 준비 논의

주낙영 시장, 듀이 무어 영사 접견…협력 방안 의견 교환



경주시는 주낙영 시장이 8일 듀이 무어(Dewey Moore) 주부산미국영사관 수석영사를 만나 2025 APEC 정상회의 준비와 관련한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

무어 수석영사는 대학에서 한국어를 전공하고 1990년대 구미 LG전자 근무, 주한미국대사관 두 차례 근무 등 한국과 인연을 이어온 인물로, 지난달 주부산미국영사관 수석영사로 부임했다.

8일 경주시청 시장실에서 열린 접견에서 주낙영 경주시장(왼쪽 세 번째)과 듀이 무어 주부산미국영사관 수석영사(네 번째)가 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 주 시장은 "APEC 정상회의를 성공적으로 치르기 위해 미국의 개최 경험과 노하우가 공유되길 바란다"고 말했다.

이에 무어 수석영사는 "경주는 한국 역사와 문화의 정취가 잘 드러나는 도시"라며 "2025년 APEC 정상회의 성공을 기원한다"고 전했다.

경주시는 이번 접견 외에도 2005년 조지 W. 부시 전 미국 대통령, 2015년 마크 리퍼트 전 주한 미국대사, 2023년 필립 S. 골드버그 전 주한 미국대사와 전미연방의원협회(FMC) 대표단 방문 등 미국 정부·의회와 교류를 이어왔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



