경과원, 8일 KOTITI시험硏과 中企 지원 협약

경기도경제과학진흥원이 8일 KOTITI시험연구원과 도내 중소기업의 기술경쟁력 제고와 글로벌 진출 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약은 도내 기업이 직면한 시험·분석·규격 대응의 애로를 신속히 해소하고, 수출 준비 단계에서 요구되는 정보와 컨설팅을 체계적으로 제공하기 위해 추진됐다.

두 기관은 협약에 따라 기술개발(R&D), 인증, 수출지원 전 과정을 유기적으로 연결하는 '실행형 협력모델'을 마련해 기업 지원 효과를 극대화한다는 구상이다.

경과원은 현장 밀착 지원과 경기비즈니스센터(GBC) 네트워크를 지원하고 KOTITI는 세계적 시험·연구 역량을 바탕으로 도내 기업의 품질·인증 대응력을 높일 계획이다. 이를 통해 도내 기업 제품의 신뢰성 확보와 해외 규격·표준·ESG 대응이 가능해지고, 글로벌 공동협력까지 지원 범위가 확대될 것으로 기대된다.

경과원은 기술창업 발굴, 자금 연계, 기술 애로 해소 및 사업화 지원, 판로·수출 패키지 제공을 이어갈 예정이다. KOTITI는 시험·분석·인증 분야에서 글로벌 표준 대응과 품질 고도화를 추진해 도내 기업의 해외 진출 성공률을 높이겠다는 전략이다.

김현곤 경과원장은 "현장의 인증·규격 이슈 해결 속도를 높이고, 해외 규제·시장 동향 정보를 체계적으로 공유해 기업의 수출 준비 역량을 높이겠다"며 "나아가 외부 전문기관과 지속 협력해 상담·컨설팅, 교육, 시험·인증을 잇는 원스톱 체계를 가동하여 도내 중소기업의 스케일업과 글로벌 경쟁력 강화를 실현하겠다"고 말했다.





