강원도, 가뭄 대응 위해 중소기업육성자금 100억 긴급 지원 추진

이종구기자

입력2025.09.08 10:45

강원특별자치도(도지사 김진태)는 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉시 중소기업을 돕기 위해 긴급 자금 지원에 나섰다.

강원특별자치도 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도 전경. 강원특별자치도 제공

원본보기 아이콘

강릉시는 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어지는 등 사상 최악의 가뭄을 겪으며, 지난 8월 30일 국내 최초로 가뭄에 따른 재난사태가 선포됐다. 이에 따라 범정부 차원의 대응 체계가 가동되고 있다.


강원특별자치도는 이에 발맞춰 가뭄 피해를 입은 강릉시 중소기업을 대상으로 재해재난기업지원자금과 긴급경영예비자금을 활용, 최대 100억원을 신속히 지원하기로 했다.

지원 대상은 강릉시로부터 피해 사실을 확인받은 중소기업으로, 기업당 최대 8억원까지 지원 가능하다. 융자 조건은 고정금리 1.5%로 설정해 금융 부담을 완화할 수 있도록 했다.


김만호 강원특별자치도 경제국장은 "이번 재해재난기업지원자금이 피해 기업들의 회복에 단비 같은 역할을 하기를 기대한다"며 "도는 가뭄으로 경영난을 겪는 강릉시 기업들이 하루빨리 정상화할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
