중소기업계 "소상공인 전담차관 도입 환영…구조적 문제 해결해주길"

"소상공인 애로 해결에 힘 보탤 것"

정부가 중소벤처기업부에 소상공인 전담차관을 두는 복수차관제를 도입한 것에 대해 중소기업계가 환영의 입장을 밝혔다.

중소기업중앙회는 8일 논평을 통해 "소상공인에 대한 지원, 육성, 보호 등 강화를 추진하는 것을 환영한다"며 이같이 밝혔다.

중기중앙회는 "지난해 폐업자 수가 100만명이 넘는 등 지금 소상공인은 역대급 위기 상황에 놓여있다"며 "온라인플랫폼, 온라인상품권, 간편결제 등 수수료 및 광고비 부담과 프랜차이즈 유통마진 등 소상공인을 수익원으로 하는 거대 산업의 구조 재편과 디지털 전환을 통한 육성이라는 과제에 적절한 대응을 기대한다"고 했다.

이어 "앞으로 임명될 소상공인 전담차관은 수익 구조 개선을 통한 소상공인의 성장, 디지털 전환, 폐업·재기 지원 등 구조적인 문제 해결을 위해 노력해주기를 바란다"며 "중소기업계도 소상공인 전담 차관이 성과를 낼 수 있도록 중소벤처기업부와 합심하여 소상공인의 당면 애로 해결을 위해 적극 힘을 보탤 것"이라고 덧붙였다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>