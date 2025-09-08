본문 바로가기
천주교 마산교구, '생명 존중' 실천으로 저출생 극복 동참

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.08 09:36

"생명은 하느님의 선물, 생명을
존중할 때 미래가 열립니다"

경남 창원특례시는 저출생 극복을 위한 '행복공동체 릴레이 캠페인'에 천주교 마산교구가 참여했다고 8일 밝혔다.

천주교 마산교구,‘생명 존중’실천으로 저출생 극복 동참.

마산교구는 "생명은 하느님의 선물, 생명을 존중할 때 미래가 열립니다"를 실천 과제로 선정하고, 생명 존중과 가정 친화적 사회문화 확산에 힘쓰고 있다.


이번 과제는 모든 생명이 하느님의 축복이라는 신앙적 가치를 바탕으로, 탄생과 가족의 소중함을 되새기고, 생명에 대한 경외심과 책임감을 지역사회에 확산하기 위한 메시지를 담고 있다.

천주교 마산교구는 ▲생명 존중 실천과 교육 프로그램 확대 ▲기도와 나눔 공감대 형성 ▲아이와 가족이 존중받는 지역사회 문화 정착 등 생명 존중 메시지를 중심으로 공동체 문화를 확산해 나갈 계획이다.


마산교구장 이성효(리노) 주교는 "저출생 문제는 단순한 숫자의 문제가 아니라, 생명을 존중하고 보호해야 하는 사회적 과제"라며 "아이를 낳고 싶은 마음이 들 수 있는 안정적 환경과 희망의 가치를 함께 만들어 가는 것이 근본적 해결책"이라고 강조했다.


김만기 인구정책담당관은 "생명 존중과 사회적 책임을 실천하는 종교계의 역할이 매우 크다"며 "아이 낳고 키우기 좋은 사회를 만들기 위해 지역사회 모든 구성원이 함께 힘을 모아 달라"고 전했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
