삼표그룹, 폐작업복 활용한 자원순환 캠페인 전개

자원순환의 날 맞아 캠페인

업사이클링 파우치 제작해 전달

삼표그룹이 자원순환의 날(9월 6일)을 맞아 전 계열사 사업장에서 수거한 폐작업복을 활용해 업사이클링 파우치를 제작하는 자원순환 캠페인을 펼쳤다고 8일 밝혔다.

삼표그룹 임직원들이 착용했던 폐작업복으로 제작한 '업사이클링 파우치'. 삼표그룹

삼표그룹은 국내 최초 업사이클링 브랜드 '에코파티메아리'와 협업해 낡은 작업복을 파우치로 재탄생시켰다. 이번 업사이클링 파우치 제작은 폐작업복의 단순 재활용을 넘어 환경 보호와 사회적 가치 실현을 동시에 추구하기 위해 기획됐다.

제작된 업사이클링 파우치는 캠페인에 참여한 임직원들에게 전달할 예정이며, 향후 진행될 임직원 참여 이벤트 등에도 활용해 사내에 친환경 가치를 확산시키는 데 이용될 예정이다.

유용재 삼표그룹 사회공헌단 상무는 "이번 캠페인은 임직원들이 직접 참여해 자원순환의 가치를 체감하는 좋은 기회였다"며 "앞으로도 환경에 기여함과 동시에 사회적 가치 실현을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 펼쳐나가겠다"고 말했다.

한편, 지난 7월 삼표그룹은 서울 광화문 본사를 비롯해 삼척·포항 등 전국 사업장에서 임직원들이 사용하지 않는 의류·생활잡화·소형가전 등의 물품을 모아 기부하는 활동을 진행했으며, 이를 통해 약 500여 점의 물품이 재단법인 아름다운가게에 전달했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



