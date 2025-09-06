日이시바 퇴진 압박 커져…운명의 날 이틀 전

일본 집권 자민당이 조기 총재 선거 실시 여부가 오는 8일 결정되는 가운데 이시바 시게루 일본 총리의 퇴진을 요구하는 당내 압박이 거세지고 있다.

6일 요미우리신문 등 주요 외신에 따르면 지난 5일 조기 총재 선거 실시에 대한 찬반 확인 절차에 참여할 수 있는 의원과 지방 조직을 대상으로 한 설문조사 결과 전체 342명 중 149명이 찬성 의사를 밝혔다. 전주(128명)보다 21명 늘어났다.

특히 현 내각의 가료로는 처음으로 스즈키 케이스케 법무상이 전날 찬성 의사를 표명했다. 그는 찬성 의사를 표명한 아소 다로 전 총리가 이끄는 '아소파'에 속해있는 정치인이다.

다만 통과 기준인 172명에는 23명 모자란 상황이다. 주말 사이 찬성파가 얼마나 더 늘어나는징 ㅔ따라 이시바 총리의 운명이 결정될 예정이다.

이번 조사에서 반대는 43명이었고 나머지는 '미정'이라거나 응답을 하지 않았다.

앞서 자민당은 지난 7월 참의원(상원) 선거 패배 후 '반(反) 이시바' 세력을 중심으로 이시바 총리 퇴진 요구가 제기되자 자민당 규칙 6조 4항(리콜 규정)의 절차를 밟아 가부를 결정하기로 했다. 리콜 규정에 따르면 현재 당 소속 의원 295명과 광역지자체 지부 대표자 47명 등 총 342명을 상대로 찬반을 물어 과반수인 172명 이상이 찬성하면 총재 선거를 앞당겨 치를 수 있다.

당 총재선거관리위원회는 조기 총재 선거를 원하는 의원들이 8일 오전 10시부터 오후 3시까지 서명·날인한 서류를 당 본부에 제출하면 이를 집계하는 방식으로 조기 총재 선거 여부를 결정한다. 광역지자체 지부는 메일이나 우편으로도 제출할 수 있다. 조기 총재 선거를 요구하지 않으면 서면을 제출하지 않아도 된다.

이시바 총리의 원래 총재 임기는 2027년 9월까지다. 조기 총재 선거가 실시되면 규정상 이시바 총리의 입후보도 가능하지만 현실적으로는 어렵다는 지적이 나온다.





