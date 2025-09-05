5·18민주묘지, 9월 유공자 '분단문학 소설가' 故 이호철씨

9월 이달의 5·18민주유공자 故 이호철씨 포스터. AD 원본보기 아이콘

국립5·18민주묘지관리소는 9월 이달의 5·18민주유공자로 故 이호철 씨를 선정했다고 5일 밝혔다.

故 이호철 민주유공자는 1932년 3월 15일생으로 함경도 원산에서 태어나 인민군으로 징집됐다가 1·4 후퇴 당시 월남했다. 이후 '탈향'으로 등단하며 분단 문학을 대표하는 소설가로 자리매김했다. 유신 반대 서명을 주도하며 1974년 문인간첩단 사건으로 구속됐고, 1980년 김대중내란음모사건에 휘말려 수감됐다.

국립5·18민주묘지관리소 관계자는 "이달의 5·18민주유공자 故 이호철님은 제1묘역 9구역 29번에 잠들어 계신다"며 "앞으로도 열려있는 국립묘지로서 민주주의를 위해 희생하신 분들을 추모하고 기억할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





