밀린 세금 내세요! … 김해시, 하반기 체납액 특별징수

125억원 징수목표액 달성 총력

경남 김해시가 9월부터 오는 11월까지 2025년 하반기 지방세·세외수입 체납액 특별징수에 나선다고 5일 밝혔다.

시는 특별징수기간에 지방세 100억원, 세외수입 25억원 등 총 125억원을 징수하기로 하고 목표액 초과 달성을 위해 행정력을 집중할 계획이다.

경남 김해시청. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

이달부터 체납 안내문과 모바일 전자고지(카카오톡 알림 톡)를 활용해 전체 체납자에게 자진 납부를 유도하고 특별정리기간 안내문도 발송한다.

또 부동산, 차량, 예금, 급여 등 압류처분 다각화로 채권을 신속하게 확보하고 100만원 이상 체납자에 대한 '1대 1 책임 징수제' 등에 나선다.

경제적 위기로 생계형 체납자가 된 영세사업자 및 서민에게는 분할납부, 체납처분 중지 등 맞춤형 징수방식을 적용하고 사회복지제도와 연계해 자립을 지원한다.

고액·상습 체납자에게는 출국금지, 명단공개, 신용정보기관 체납자료 제공 등 행정적 제재를 가한다.

자동차세 및 자동차 관련 과태료 체납자에게는 징수기동팀의 번호판 상시 영치, 전 읍·면·동이 함께하는 야간 번호판 영치, 공매 처분 등으로 대응한다.

시 관계자는 "지방세와 세외수입은 지역발전을 위해 꼭 필요한 재원"이라며 "특별징수기간 동안 징수목표액을 초과 달성할 수 있도록 모든 역량을 동원하는 등 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>