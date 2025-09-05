김대순 부지사, 국토부 2차관에 '국가철도망' 경기도 사업 반영 요청

김대순 행정2부지사, 강희업 국토교통부 제2차관 면담

'제5차 국가철도망, 광역교통시행계획'에 반영 건의

GTX C노선 조속 착공 위한 공사비 현실화 방안 논의

김대순 경기도 행정2부지사가 강희업 국토교통부 제2차관을 만나 새 정부의 국정과제인 '교통혁신 인프라 확충' 실현을 위해 경기도 철도 현안을 건의했다.

김대순 부지사는 5일 공항철도 서울역 내 접견실에서 강 차관과 만나 국토교통부가 추진 중인 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)」과 '제5차 대도시권 광역교통시행계획(2026~2030)'에 경기도가 신청한 사업을 최대한 반영해 줄 것을 요청하고 GTX C노선 조기 착공을 위한 공사비 현실화 방안도 함께 논의했다.

김 부지사는 이날 ▲국가철도망 40개 사업(고속철도 3개, 일반철도 8개, 광역철도 29개) ▲광역교통시행계획 48개 사업 반영을 요청했다. 주요 사업으로는 ▲SRT 의정부 연장, KTX 파주 연장 ▲경기남부동서횡단선(반도체선) ▲GTX G·H노선 신설 ▲경기남부광역철도 등이 포함돼 있다.

김 부지사는 "경기도 철도사업이 국가철도망 구축계획에 반영되는 것은 단순한 교통 인프라 확충을 넘어 정부의 지역별 철도 공약 이행과 도민의 삶의 질 향상을 뒷받침하는 핵심 기반이자 지역경제 활성화에 필수적인 사업"이라며 "신청한 사업들이 반영될 경우 경기도민들의 교통 편의성과 광역 교통망 경쟁력이 크게 향상될 것이다"고 강조했다.

이와 함께 GTX C노선 착공 지연 문제도 집중적으로 다뤄졌다. GTX C노선은 지난해 1월 착공식을 가졌지만, 건설 물가 급등으로 총사업비가 증가되어 GTX C노선의 실제 공사가 지연되고 있다.

김 부지사는 "GTX C노선은 경기도민의 기대가 큰 만큼 정부의 적극적인 협력과 제도적 지원을 통해 신속하게 진행돼야 한다"고 말했다





