아태 지역 스타트업 네트워크 넓힌다…APEC 계기 협력 확대

APEC 중기 장관회의 중 양자면담 성과

페루 모태펀드 모델·스타트업 센터 협력 논의

중국·베트남 등과 협력 MOU 갱신 추진

일본·대만·말레이시아와도 스타트업 교류 확대

중소벤처기업부는 지난 1일부터 5일까지 제주에서 열린 제30차 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의 및 중소기업 주간을 계기로 페루·중국·인도네시아·베트남·일본·대만·말레이시아 등 주요국과 양자 면담을 갖고 중소기업·스타트업 협력 방안과 후속 조치를 논의했다고 밝혔다.

우선 지난해 의장국인 페루는 중기부의 모태펀드 및 스타트업 투자 노하우에 관심을 가진 것으로 전해진다. 페루에 스타트업 센터(KSC)가 개설돼 있다는 이야기를 들은 페루 측은 자국에도 KSC 설립을 검토해줄 것을 요청했다. 중기부는 실무 차원에서 검토할 예정이다.

5일 제주에서 열린 제30차 아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 중소벤처기업부

중국과는 중소벤처기업진흥공단과 중국의 발전촉진센터와의 업무협약(MOU)을 체결함으로써 현지 진출을 강화하기로 했다. 한중 중소기업 및 스타트업 협력 MOU 갱신을 협의하고, 오는 12월 예정된 컴업 행사에 초청하는 등 스타트업 교류 행사를 협력 추진하기로 했다.

인도네시아는 현재 인니형 TIPS(민간투자주도형 기술창업지원) 및 소상공인 지원 일원화 플랫폼을 구축하고 있다. 양국은 이와 관련한 정책적 교류를 확대하고 양국 중소기업과 스타트업 협력 MOU도 갱신하기로 했다.

베트남과는 오는 4분기 스마트 제조혁신 포럼을 합동 개최하기로 했다. 스마트 제조혁신 고도화 등에서 협력하고, 베트남의 NRC와 중진공과의 협력 체계도 구축한다. 고위 인사 교류 계기로 2차 중벤위도 개최할 예정이다.

일본과 말레이시아와도 양국 개최 스타트업 행사에 참여하는 등 교류에 적극적으로 나서기로 했다. 대만은 한국 인공지능(AI) 스타트업 지원정책 및 스타트업 해외진출지원 정책에 대한 관심을 표현, 스타트업 교류 및 협력을 추진한다.

한 장관은 "이번 회의에서 논의된 양자·다자 협력 성과를 토대로, 우리 중소기업과 스타트업이 아시아·태평양 시장을 넘어 글로벌 무대에서 더 큰 성과를 거둘 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.





제주=이성민 기자 minute@asiae.co.kr



