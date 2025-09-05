코스피 4.29P 오른 3205.12 마감(0.13%↑)
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피 4.29P 오른 3205.12 마감(0.13%↑)
2025년 09월 05일(금)
코스피 4.29P 오른 3205.12 마감(0.13%↑)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"심각한 외모 부작용 겪을 것"…뷰티 인플루언서 25년 뒤 모습 그린 AI
"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니]
"샘물에 금가루 뿌렸나?"…21년 만의 길조에 '우르르' 참배객 몰린 日
"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞냐"시끌
"딴사람 된다더라 소문에…선결제 아니면 구경도 힘들어" 마운자로 '열풍' 환자 관리 나몰라라
"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다
"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"
男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차