동남권원자력의학원, 환자 맞춤형 건강정보 소식지 ‘월간동행’ 발간

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈)은 환자와 보호자에게 신뢰할 수 있는 건강정보를 제공하기 위해 월간 소식지 '월간동행' 메일링 서비스를 9월부터 시작한다.

'월간동행'은 매월 하나의 주제를 선정해 의료진이 직접 전문 의료정보를 환자가 쉽게 이해할 수 있도록 구성한 건강 소식지다.

질병 예방부터 치료, 관리법까지 환자와 보호자가 꼭 알아야 할 핵심 내용을 담아 매월 1회 발송된다.

첫 번째 호는 암 환자와 보호자의 주요 관심사인 '암성 통증 관리와 진통제 복용법'을 주제로, 혈액종양내과 전문의와 완화의료팀 간호사가 상세한 설명을 제공한다. 특히 국내 환자들 사이에 뿌리 깊은 '통증은 참아야 한다'는 인식과 진통제 사용에 대한 막연한 두려움을 바로잡고, 환자의 삶의 질 향상에 실질적으로 도움이 되는 정보를 담았다.

'월간동행'은 누구나 무료로 신청할 수 있다. 이메일 주소를 담당자에게 보내면 신청이 완료되며, 매월 셋째 주 화요일 정기 발송된다. 또 병원 내 인쇄물과 공식 유튜브 채널을 통해 영상으로도 만나볼 수 있다.

동남권원자력의학원 관계자는 "이번 서비스는 환자 중심 의료서비스 강화를 위한 노력의 일환"이라며 "의료진이 제공하는 정확하고 실용적인 정보를 통해 환자와 보호자가 치료 과정에서 올바른 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



