본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

독도 생태계 교란 집쥐를 잡아라!…대구환경청, 2달만에 80마리 포획

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.05 11:27

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2008년 부터 서식
100∼150마리 파악

대구지방환경청장(청장 김진식)은 지난 4일 독도를 방문해 외부 침입종인 집쥐로 인한 독도 생태계 교란 실태를 확인하고, 관리사업 추진 현황을 점검했다.


5일에는 울릉군청을 방문해 독도 집쥐 관리사업의 협업체계 강화를 위한 의견을 교환하고, 내년도 사업 추진방향에 대해 논의했다.

독도에서 집쥐를 잡는 모습

독도에서 집쥐를 잡는 모습

AD
원본보기 아이콘

대구지방환경청은 울릉군과 협력해 집쥐 포획, 모니터링 등을 지속적으로 시행하고 있으며, 특히 올해 사업을 추진하는 과정에서 7월부터 현재까지 5회에 걸쳐 80마리를 포획했다.

대구환경청관계자는 "독도에서 2008년쯤 부터 집쥐가 나타나기 시작했고, 최근 조사에서 100∼150마리가 서식하는 것으로 파악하고 있다"고 말했다.


김진식 청장은 "독도 생태계 보전을 위해 지속적인 집쥐 관리가 필요하다"라며, "올해 사업효과와 보완사항을 중점적으로 검토해 울릉군 및 유관기관과의 협력을 통해 효율적인 관리체계를 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기