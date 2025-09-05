[포토] 김선민 "강미정 포함 피해자 위로…피해 회복 노력"

김선민 조국혁신당 당대표 권한대행이 5일 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 당내 성비위 사건과 관련한 입장을 말하고 있다.







