고양시, 제3단계 공공근로사업 시작…시민 체감 행정서비스 제공

이종구기자

입력2025.09.05 10:17

환경미화부터 행정업무 지원·시설운영 보조까지

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 8일부터 12월 19일까지 2025년 제3단계 공공근로사업을 진행한다고 5일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

이번 사업에는 132명의 참여자가 선발돼 46개 부서에서 약 4개월간 근무를 하게 된다.


이번 공공근로사업은 지난 7월 각 행정복지센터에서 신청을 받았으며, 지원자는 총 618명으로 약 5.7 : 1의 경쟁률을 나타냈다.

3단계 공공근로 참여자는 환경미화부터, DB구축 사업 등 행정업무지원, 드론비행장 및 반려동물 놀이터, 브랜드 관광기념품관 등 시설운영 보조까지 다양한 분야에 배치돼 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 제공하게 된다.


공공근로사업 신청 자격은 참여 신청일 기준 주민등록상 고양시민으로서, 사업개시일 기준 만 18세 이상 근로 능력이 있는 실직상태인 자로, 가구소득은 기준중위소득 60% 이하이고, 가구 재산합계가 4억 8천만 원 이하여야 한다.


임금은 2025년 정부최저임금(시간당 1만30원)으로, 4대 보험 가입, 부대경비, 주휴·월차수당 등이 지급된다. 65세 미만은 주 25시간, 65세 이상은 주 15시간을 근무하게 된다.

시 관계자는 "공공근로사업은 취업에 어려움을 겪는 시민들이 안정적인 구직활동을 할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다"며 "공공근로사업이 재취업의 마중물 역할을 할 수 있도록 내실있게 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.


한편 공공근로 사업은 연중 3단계에 걸쳐 운영되며, 내년도 1단계 공공근로사업은 오는 11월 중에 각 주소지 행정복지센터에서 접수를 받을 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
