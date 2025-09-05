경기도, 장애인 평생교육이용권 신청 추가 모집

경기도평생교육진흥원이 이달 8일부터 19일까지 '장애인 평생교육이용권' 신청자를 추가 모집한다.

장애인 평생교육이용권은 등록장애인의 교육 기회를 넓히기 위해 1인당 최대 35만원의 평생교육 강좌 수강료와 교재비를 지원하는 사업이다.

추가 모집은 이미 모집이 완료된 지역을 제외한 8개 시군을 대상으로 진행된다.

장애인 평생교육이용권 안내 포스터 AD 원본보기 아이콘

시군별 모집 인원은 ▲수원 29명 ▲화성 16명 ▲안산 15명 ▲김포 14명 ▲의정부 10명 ▲양주 16명 ▲양평 9명 ▲연천 8명 등 총 117명이다.

신청 대상은 신청일 기준 도내에 주민등록이 된 만 19세 이상 등록장애인이다. 다만 올해 국가장학금 수혜자, 기존 경기도 평생교육이용권 선정자, 시군 자체 이용권 수혜자는 제외된다.

지급된 이용권은 경기도 평생교육이용권 누리집에 등록된 평생교육시설·평생직업교육학원 등에서 사용할 수 있다.

홍성덕 경기도 평생교육과장은 "이번 추가모집을 통해 더 많은 장애인이 배움의 기회를 누릴 수 있길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>