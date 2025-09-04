안동 노을빛공원, 강변의 일상을 바꾸다

분수·노을·휴식이 만나는 도심 속 수변 혁신

경북 안동시가 낙동강 변 둔치(수상동 820-1번지)를 전면 재정비해 시민 친화적 수변 공간인 '안동 노을빛 공원'으로 새롭게 선보였다.

경북 안동 노을빛공원 분수 중심 수변 공원으로 재탄생 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 단순한 공원 조성이 아니라, 활용도가 낮았던 연못을 시민 여가·관광 거점으로 바꾼 도시 공간 재창조 프로젝트라는 점에서 주목된다.

◆ 3종 분수와 노을의 결합, 새로운 명소 탄생

공원에는 미로형, 터널형, 바닥 형 등 3종 분수 시설이 설치돼 주야간 모두 즐길 수 있는 경관을 제공한다.

특히 '노을빛 공원'이라는 이름은 앙실마을 너머 낙동강에 물드는 붉은 빛과 역동적인 분수가 어우러지는 장관을 담아낸 것으로, 주민 의견을 반영해 확정됐다.

분수는 50분 가동 후 10분 휴식 주기로 운영된다. 올해는 910월 오전·점심·저녁 시간대에 가동되며, 야간 조명을 통해 빛과 물이 어우러진 장면을 선사한다.

내년부터는 운영 기간이 510월로 확대되고, 특히 7~8월에는 물놀이형 수경 시설로 활용돼 가족 단위 시민들에게 더위 해소 공간이 될 전망이다.

◆ '쉼'에서 '도시 경쟁력'으로

이번 재조성은 단순히 시민들의 휴식 공간 확충을 넘어, 도시 경쟁력 강화 전략의 일환으로 해석된다. 안동은 월 영 야행·탈춤 페스티벌 등 문화관광 자산을 보유하고 있으나, 도심 수변 공간의 체계적 활용은 상대적으로 부족하다는 지적이 있었다.

노을빛 공원은 이러한 아쉬움을 보완하며 관광과 일상을 연결하는 복합 문화공간으로 자리 잡을 가능성이 크다.

또한 초 화원과 벤치, 계단식 스탠드 등은 가족·청년·노년층까지 다양한 세대가 함께 머물 수 있도록 설계돼, 시민 화합형 공간의 기능도 기대된다.

안동시 관계자는 "노을빛 공원은 강변의 가치를 생활 속으로 끌어들이는 상징적인 사업"이라며, "깨끗한 이용 문화를 함께 만들어 간다면 안동 시민 모두가 자부심을 느낄 공간이 될 것"이라고 말했다.

안동 노을빛 공원은 단순한 분수 시설이 아니라, 도시의 정체성을 다시 디자인하는 실험적 공간이다. 낙동강이라는 천혜의 자원에 문화·관광·휴식 기능을 접목해 '수변 도시 안동'의 미래를 보여주고 있다. 이 공간이 일상 속 시민들에게는 힐링의 쉼터로, 외부 관광객에게는 새로운 랜드마크로 자리할 수 있을지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>