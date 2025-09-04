광주 서구(구청장 김이강)는 4일 서구청 1층 기부자 명예의 전당에서 원조부안집 쌍촌점 강선미 대표의 서구아너스 회원 가입식을 가졌다. 광주 서구 제공
꼭 봐야할 주요뉴스
[포토] 강선미 원조부안집 쌍촌점 대표, '서구아너스' 가입
2025년 09월 04일(목)
