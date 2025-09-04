본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경남대 대학일자리플러스센터, 지역 청년을 위한 잡 페스티벌 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.04 16:03

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 9일 경남경영자총협회와 함께 구직존
체험존, 홍보존 등 다채로운 부스 운영

경남대학교 인재개발처 대학일자리플러스센터는 오는 9일 오후 1시 창조관 1층 로비와 평화홀에서 '2025학년도 대학일자리플러스센터·청년성장 프로젝트 JOB페스티벌(구구콘)'을 개최한다.

경남대 대학일자리플러스센터, 지역 청년을 위한 잡 페스티벌 개최
AD
원본보기 아이콘

'구월 구인·구직 콘서트'라는 이름으로 치러지는 이번 잡 페스티벌은 대학생과 지역 청년들이 직접 참여해 진로를 탐색하고, 다양한 체험을 통해 실질적인 취업 정보를 얻을 수 있도록 기획됐다. 행사는 경남대 대학일자리플러스센터와 경남경영자총협회가 함께 마련했다.


행사에는 ▲경남은행, 한국전력 등 기업 인사담당자와의 직무 멘토링(구직존) ▲퍼스널 컬러·이미지 컨설팅, 면접 메이크업 체험 등 취업 관련 프로그램(체험존) ▲고용노동부, 경총, 창원상공회의소 등 유관기관 홍보 부스(홍보존) 등 총 25개 부스가 운영될 예정이다.

또한 참가자들은 '구구콘 티켓'을 활용해 각 부스를 체험하고 미션을 수행할 수 있으며, 5개 이상을 완료할 경우 푸드트럭 간식 쿠폰과 함께 '나 JOB아봐라!' 경품 이벤트에 참여할 수 있다. 경품으로는 갤럭시탭, 무선이어폰, 백화점 상품권 등 다양한 선물이 준비됐다.


박태현 대학일자리플러스센터장은 "구구콘은 기존 잡 페스티벌을 한 단계 확장해 학생들이 더욱 능동적으로 참여할 수 있도록 기획한 새로운 시도"라며 "많은 학생들에게 의미 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반발…표퓰리즘 의혹도 "고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기