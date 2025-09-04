본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

김영선 광주 광산구의원 “노후 배수관로 개선해 침수 막아야”

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.04 14:38

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시간당 100㎜ 폭우 대응 설계 필요성 지적
저영향개발 기법·배수관로 확충 시급 강조
기후위기 대응 TF팀 구성·AI 예측 제안

김영선 광주 광산구의원(더불어민주당, 수완동·하남동·임곡동)이 집중호우에 따른 침수 피해를 막기 위해 도시계획과 배수 체계 전반의 개선을 주문했다.

김영선 광주 광산구의원.

김영선 광주 광산구의원.

AD
원본보기 아이콘

김 의원은 4일 열린 제299회 광산구의회 임시회 1차 본회의에서 "기후 위기 영향으로 시간당 100㎜ 폭우가 더 예외가 아닌데도 광산구 하수도와 우수관로는 여전히 수십 년 전 설계 기준에 머물러 있다"고 지적했다. 그는 "도시화로 빗물이 지하에 스며들지 못해 지하수위가 낮아지고 싱크홀 같은 2차 피해가 발생한다"며 "도시계획의 패러다임을 바꿔 침수 예방과 물관리가 핵심이 돼야 한다"고 강조했다.


이어 "저영향개발(LID) 기법을 도입해 빗물 정원과 소규모 저류지를 설치하고, 하천 준설과 배수관로 확충 같은 구조적 보완이 시급하다"며 "시간당 100㎜ 폭우에도 견딜 수 있도록 배수관로와 하천의 물그릇을 키워야 한다"고 말했다.

김 의원은 또 "기후 위기 대응 TF팀을 구성해 취약지역 전수조사와 단계별 개선 로드맵을 마련하고, 초기 대응을 강화해야 한다"며 AI 기반 예측 시스템과 실시간 경보, 주민 대피 동선 등 현대적 체계를 대응 매뉴얼에 반영할 것을 제안했다. 그는 "폭우와 침수는 반복되는 위협인 만큼 피해가 되풀이되지 않도록 구민의 생명과 재산을 지키는 데 함께 힘써달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업에 관심없다" [초동시각] "삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

학교 앞 30m 금연인데…현수막 옆에서 대놓고 흡연

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기