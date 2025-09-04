광주 서구, '양성평등 기념행사' 진행

'서로 존중하는 가족, 함께 걷는 서구' 주제

광주시 서구가 양성평등주간(9월 1~7일) 30주년을 맞아 4일 서구청 들불홀에서 '서로 존중하는 가족, 함께 걷는 서구'를 주제로 기념행사를 진행했다.

김이강 광주 서구청장이 4일 서구청 들불홀에서 열린 ‘서로 존중하는 가족, 함께 걷는 서구’ 양성평등주간 기념행사에서 참석자들과 함께 퍼포먼스를 펼치고 있다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

구에 따르면 이날 행사는 김이강 서구청장을 비롯해 여성단체 회원, 시민참여단 등 100여명이 참석한 가운데 ▲양성평등 영상 시청 ▲가족행복 단막극 공연 ▲유공자 표창 ▲양성평등 티셔츠 만들기 체험 등으로 꾸며져 풍성한 볼거리와 참여 기회를 제공했다.

특히 가족행복 단막극은 고정된 성 역할에서 벗어나 가족 간 존중과 소통을 통해 변화를 이루는 과정을 따뜻하게 그려내 관람객들의 큰 공감을 얻었다.

행사에 참여한 한 주민은 "단막극과 체험 활동을 통해 평소 어렵게 느껴졌던 성평등이 생활 속에서 어떻게 실천될 수 있는지 공감할 수 있었다"며 "작은 변화라도 가정과 지역사회에서부터 시작해야 한다는 점을 깨닫는 뜻깊은 시간이었다"고 전했다.

김이강 서구청장은 "성평등은 모두가 누려야 할 기본 가치이자 더 나은 사회로 나아가기 위한 출발점이다"며 "서구는 존중과 배려의 문화를 확산시켜 남성과 여성이 함께 성장하고 행복한 공동체를 만들어 가겠다"고 말했다.

한편, 서구는 지난 1일 시민참여단과 공직자를 대상으로 성별영향평가 교육을 실시해 성인지 감수성과 실무 역량을 강화했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>