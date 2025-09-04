본문 바로가기
사회
한수정, '체험형 청년인턴' 40명 채용

대전=정일웅기자

입력2025.09.04 10:46

한국수목원정원관리원(이하 한수정)은 본원과 국립백두대간수목원·국립세종수목원·국립정원문화원 등 소속 기관에서 근무할 체험형 청년인턴 40명을 채용한다고 4일 밝혔다.


한국수목원정원관리원 제공

한국수목원정원관리원 제공

채용할 직무는 행정지원, 전시지원, 고객지원, 교육지원, 연구지원 등이다.

채용인원은 본원 2명과 국립백두대간수목원 13명(장애인 인턴 1명 포함), 국립세종수목원 13명(자립준비 청년 3명·장애인 인턴 2명 포함), 국립정원문화원 12명(자립준비 청년 1명 포함) 등이다.


지원원서는 8~18일(오전 11시 마감) 한수정 채용 홈페이지를 통해 제출하면 된다.


한수정은 지원원서를 접수한 후 서류전형, 면접전형 등 절차를 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자 임용일은 내달 27일이다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
