거래소, 코스피 상장사 대상 공시제도 관련 지역설명회

김진영기자

입력2025.09.04 10:37

한국거래소가 4일 코스피 상장기업 공시담당자 등을 대상으로 부산·대구·광주·대전에서 공시제도 관련 설명회를 개최한다고 밝혔다.


기업지배구조 보고서 공시의무 대상이 내년부터 전체 코스피 상장기업으로 확대될 예정인 가운데 공시의 원활한 제출을 위한 기업의 사전 준비 사항을 소개한다는 취지다.

아울러 최근 개정 상법의 주요 내용, 배당절차 개선과 관련한 정관 개정 안내, 영문 공시 활성화 추진과 번역 지원 및 지속가능경영 공시 현황 등을 설명할 계획이다.


이날 오후 부산국제금융센터(BIFC) 대회의실에서 첫 설명회가 열리며 5일 대구, 11일 광주, 12일 대전에서 순차적으로 열린다.


거래소는 "이번 설명회는 지역 상장기업의 지배구조 개선 및 주주가치 제고와 관련한 인식 전환에 기여하는 동시에 공시제도에 관한 기업의 이해도를 높이는 데 도움이 될 것"이라며 "향후에도 상장기업에 대한 1:1 컨설팅 및 안내자료 배포 등을 통해 상장기업의 지배구조 개선 및 주주가치 제고를 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

