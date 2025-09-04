한국씨티은행, 기업 실무자 대상 외국환 규정 세미나 개최

한국씨티은행이 지난 3일 비대면 화상회의를 통해 '2025년 외국환 규정 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 올해 2월 개정된 외국환거래 규정을 중심으로 송금 수령 절차, 신고 요건 및 예외 사항, 최근 위반 사례와 대응 방안 등 실무에서 점검해야 할 핵심 사항들을 다뤘다. 특히 기업 고객들이 업무 과정에서 자주 겪는 어려움을 실제 사례와 함께 짚어내며 참가자들의 활발한 질의응답과 토론이 이어졌다. 올해는 지난해보다 두 배 가까운 인원이 참석했다.

김경호 한국씨티은행 기업금융그룹 부행장은 환영사에서 "지정학적 리스크, 국제 금융시장의 환율 변동성 확대, 주요국의 금리 정책 변화 등 복합적인 요인이 작용하는 최근의 시장 환경에서 외환 규정과 제도에 대한 정확한 이해와 실무 적용은 기업의 경쟁력과 직결된다"며 "이번 세미나가 참석하신 여러분의 외환 업무 이해를 넓히고 안정적 거래 환경을 구축하는 데 도움이 되기를 기대한다. 한국씨티은행은 글로벌 네트워크와 전문성을 기반으로 기업 고객이 변화하는 환경 속에서도 지속가능하고 경쟁력 있는 성장을 이어갈 수 있도록 최적의 금융 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.





