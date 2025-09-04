본문 바로가기
[클릭 e종목]"오상헬스케어, 턴어라운드의 모범사례…주가 매력 충분"

장효원기자

입력2025.09.04 10:03

[클릭 e종목]"오상헬스케어, 턴어라운드의 모범사례…주가 매력 충분"
신한투자증권은 4일 오상헬스케어 에 대해 턴어라운드의 모범사례라고 분석했다.


이병화 신한투자증권 연구원은 "올해 상반기 실적 개선의 지속 가능성과 확장성을 확인했다"며 "1월 콤보키트의 미국 식품의약국(FDA) 승인으로 실적 안정성을 확보했고, 알레 헬스(Allez Health)와 전략적 투자를 통해 CGM(연속혈당측정기) 시장 진출을 준비 중"이라고 밝혔다. 해외 시장 다변화 전략과 같은 주가 재평가 가능성이 확인된다는 평가다.

이 연구원은 "상반기 연결기준 매출액은 전년동기대비 82.3% 늘어난 741억원, 영업이익은 흑자전환한 105억원을 기록했다"며 "글로벌 의료기기 업체와 콤보키트 독점 공급 계약 효과가 실적에 반영됐으며 코로나19 및 독감 발생 추이에 따라 다년간의 계약 조건으로 안정적인 실적 흐름이 지속될 것"이라고 말했다. 이어 "혈당측정(생화학진단) 부문도 코로나19 이후에도 꾸준히 매출이 발생하고 있다"고 강조했다.


연속혈당측정기 분야에서는 2027년 3분기 미국에서 제품 출시가 예정돼 있으며 본격적인 매출은 2028년부터 발생할 것으로 예상했다. 개인용 혈당측정기의 경우 중동과 북아프리카 여러 국가에서 생산 거점을 구축하고 계약을 진행 중이며 현지화에 성공할 경우 국가별로 신규 매출이 발생할 가능성이 있다고 전망했다.


이 연구원은 "2~3년간 콤보키트 중심의 안정적인 매출 흐름이 지속되며 실적 변동성은 축소될 것"이라며 "주요 고객사와의 계약은 추후에도 지속 가능성이 높다"고 전했다.

주가는 콤보키트의 계절적 비수기와 맞물리며 올해 고점 대비 34.6% 하락한 상태다. 현재 주가는 25년 예상 실적 기준 주가영업이익비율(POR) 10배 이하로, 단기 계절적 성수기 진입과 중장기 CGM 시장 진출 가능성 감안 시 주가 매력은 충분하다는 설명이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
