오상헬스케어, 지난해 매출액 1286억원…전년比 60%↑

는 지난해 연결기준 매출액이 전년대비 60% 증가한 1286억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

영업이익은 전년도 248억원 적자에서 24억원 흑자로 전환하며 수익성이 개선됐다. 당기순이익도 31억원을 기록하며 전년도 114억원 적자에서 흑자 전환했다.

지난해 실적 개선은 면역진단 부문이 이끌었다. 코로나19·인플루엔자 A·B를 동시에 진단하는 콤보키트의 미국 판매가 확대되며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 견인했다. 회사 측은 앞으로도 독감 시즌을 중심으로 매년 콤보키트의 안정적인 매출이 발생할 것으로 전망했다.

오상헬스케어는 기존 콤보키트에 호흡기세포융합바이러스(RSV) 진단 기능을 추가한 차세대 제품도 개발 중이다. 주요 호흡기 바이러스인 코로나19, 인플루엔자, RSV를 한 번에 검출할 수 있는 제품이다. 해당 제품은 의료기관의 검사 프로세스를 단순화할 뿐 아니라 기존 콤보키트 대비 높은 평균판매단가(ASP)와 경쟁사 대비 기술적 차별성을 확보해 중장기 실적 성장에 기여할 전망이다.

기존 주력사업인 생화학진단 부문도 글로벌 시장 공략을 통해 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 혈당 부문은 개발도상국을 중심으로 파트너사와 협력해 현지 생산 거점을 확대 중이며 당화혈색소 부문도 신제품 출시 효과로 지속적 매출 성장이 예상된다.

오상헬스케어 관계자는 "현재 다양한 제품의 임상 및 인허가 절차가 진행 중이며 올해부터 신제품이 순차적으로 출시될 예정"이라며 "특히 생화학진단 부문이 한 단계 도약하는 원년이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

