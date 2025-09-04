LG엔솔, 카이스트와 '12분 급속충전' 리튬메탈전지 기술 개발

1회 충전에 800㎞↑ 주행

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 348,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 350,000 2025.09.04 개장전(20분지연) 관련기사 산업부, 고망간 배터리 R&D 예산 첫 편성…中 저가 공세 맞선다LG엔솔, 벤츠와 초대형 배터리 공급계약…15조원 규모관세 불확실성에도 코스피 강보합…기술주 반등 기대감 영향 전 종목 시세 보기 close 과 카이스트(KAIST)의 공동연구센터 프런티어 연구소(FRL)는 1회 충전에 800㎞ 이상을 주행하고 누적 주행거리 30만㎞ 이상의 수명을 확보하면서 충전 시간을 12분까지 단축할 수 있는 리튬메탈전지 연구 결과를 세계적인 에너지 분야 학술지 '네이처 에너지'에 게재했다고 4일 밝혔다.

이번 기술은 지난 2023년 발표해 '네이처 에너지'에 게재된 '저부식성 붕산염-피란(borate-pyran) 액체 전해액 기반 리튬메탈전지'의 후속 연구다. 방전 효율과 에너지 밀도 개선은 물론 리튬메탈전지의 난제로 꼽히던 '충전 속도'에서 진일보한 연구 결과를 제시했다는 점에서 의미가 깊다.

리튬메탈전지는 리튬이온 배터리의 핵심 소재 중 하나인 흑연 음극을 리튬메탈로 대체하는 배터리로 음극재의 무게와 부피를 크게 줄일 수 있어 에너지 밀도와 주행거리를 대폭 향상할 수 있다는 장점이 있다. 실제 리튬메탈전지를 통해 고성능 전기차의 평균 주행거리를 600㎞에서 800㎞ 이상으로 향상할 수 있다.

하지만 리튬메탈전지는 수명과 안정성 확보를 어렵게 만드는 리튬 전착 현상 '덴드라이트(Dendrite)' 문제를 해결해야 하는 기술적 어려움이 존재해왔다. 특히 덴드라이트 현상은 급속 충전 시 더욱 심각하게 발생해 배터리의 내부 단락을 유발할 수 있어, 지금까지 급속 충전 조건에서 재충전 가능한 리튬메탈전지의 구현이 어려웠던 것이 사실이다.

이에 FRL 공동연구팀은 급속 충전 시 덴드라이트 형성의 근본적 원인이 리튬메탈 표면에서의 불균일한 계면 응집반응 때문임을 규명하고, 이 문제를 해결할 수 있는 응집 억제형 신규 액체 전해액을 '세계 최초'로 개발했다. 신규 액체 전해액은 리튬 이온과의 결합력이 약한 음이온 구조를 활용해 리튬계면 상의 불균일성을 최소화하며, 급속 충전 시에도 덴드라이트 성장을 효과적으로 억제할 수 있다.

이 기술은 높은 에너지밀도를 유지하면서도 기존 리튬메탈전지 한계로 지적되던 '느린 충전 속도' 문제를 극복하고 급속 충전에서도 안정적인 구동을 가능하게 한다. 충전 속도를 12분까지 단축할 수 있어 리튬메탈전지의 상용화를 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.

김제영 LG에너지솔루션의 최고기술책임자(CTO) 전무는 "LG에너지솔루션과 KAIST가 FRL을 통해 이어온 지난 4년간의 협력이 유의미한 성과를 창출하고 있다"며 "앞으로도 산학 협력을 더욱 강화해 기술적인 난제를 해결하고 차세대 배터리의 분야에서도 최고의 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.





