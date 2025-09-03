신안군, 정부혁신 '최초·최고 인증패' 수상

'공영장례제도' 혁신적 복지정책 인정

지난 2일 신안군이 ‘2025 정부혁신 최초·최고 인증패 수여식’에서 공영 장례제도로 ‘최초 인증’을 수상했다. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군은 지난 2일 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 '2025 정부혁신 최초·최고 인증패 수여식'에서 공영장례제도로 '최초 인증'을 수상했다.

3일 군에 따르면 행정안전부와 한국행정연구원이 주관한 이번 수여식은 국민 편의와 안전, 삶의 질 개선에 기여한 혁신 정책 중 '최초' 또는 '최고' 가치를 지닌 사례를 공식 인증하는 자리다.

군은 지난 2007년 5월 전국 최초로 도입한 공영장례제도가 사회적 배려 계층의 존엄을 지켜온 성과를 인정받았다. 공영장례는 무연고자와 저소득층 사망자의 장례를 지자체가 직접 주관하고 비용을 지원하는 제도로, 고인의 존엄 유지와 유가족의 경제적 부담 완화, 공동체 연대 가치 실현이라는 점에서 의미가 크다.

신안군에서 시작된 이 제도는 현재 15개 광역자치단체와 217개 기초지자체로 확산돼 장례복지 사각지대를 해소하는 핵심 제도로 자리잡았다.

김대인 신안군수 권한대행은 "신안군에서 출발한 공영 장례제도가 전국으로 퍼져 소외 없는 존엄한 사회를 만드는 기반이 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 군민의 삶 전반을 아우르는 선도적 복지정책을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 이날 행사에서는 군의 공영 장례 외에도 ▲소방청의 '해외체류 국민 안전도우미' ▲서울시의 '약 봉투 복용법 표시' ▲광주시의 '탄소은행제'가 '최초 사례'로 선정됐다. 또 'AI 생활문제 해결' 분야의 광주 동구, '이주자 지원을 통한 지역소멸 극복' 분야의 제천시, '공영 장례 분야'의 서울시와 안양시가 '최고 사례'로 뽑혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



