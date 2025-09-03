본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 동구, 이자율 1.8% 전국 최저?…"계산방식 달라"

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.03 16:43

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박현정 의원 "15억원 가량 이자 수입 손해"
구 "결산 기준 공공예금이자 합산시 3.3%"

광주 동구청사 전경.

광주 동구청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주 동구가 지역 5개 지자체 중 금고 이자율이 최저 수준으로 이자 수익률 측면에서 손해를 보고 있다는 지적과 함께 재정 건전성을 강화해야 한다는 주장이 제기됐다.


3일 행정안전부 자료에 따르면 작년 기준 광주 동구의 금고 이자율은 1.89%, 평균 잔액 1,575억원, 이자 수입은 29억7,900만원이다. 동구의 금고 이자율은 광주의 지자체 중 최저 수준으로 전국 지자체의 평균 이자율인 2.87%에는 물론, 기준 금리인 2.5%에도 못 미친다. 평균 이자율 대비 15억원가량의 이자 수입을 손해 보고 있는 것으로 추정된다.

박현정 광주 동구의원은 "주민들을 위해 쓰여야 할 소중한 재정에서 이러한 손실이 발생하고 있다는 문제 제기에 대해 구에서 구체적이고 투명한 입장을 밝혀야 한다"며 "지금은 공공기관의 정보공개에 관한 법률에 따라 금고 업무 취급 약정서를 공개하지 않고 있지만, 관련 법과 제도를 개선해서 공개하고 이를 통해 자치단체의 재정 건전성을 강화해야 한다"고 지적했다.


이에 구는 금고 이자율 1.89%의 경우 은행 평균 잔액 기준이며, 타 지자체와 동일하게 결산 기준 현금성 자산, 단기 금융상품의 평균 금액을 시점으로 파악 후 공공예금이자를 합산하면 3.3%로 상향된다고 해명했다.


구 관계자는 "자치단체 실제 예금 운용 수익률 파악을 위해서는 특정 기간 은행 평균잔액이 기준이 돼야 하므로, 보다 더 정확한 이자 수익률 계산을 위해 은행 평균 잔액 대비 공공예금이자 총액을 제출했다"며 "행정안전부와 광주시 등에 수정 자료를 제출할 계획이다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

금융위, 대체거래소 거래량 규제 최대 1년 유예...15%룰은 유지

새로운 이슈 보기