30년 새 결혼 반토막, 출산은 3분의 1…초혼 연령 20대서 30대 초반으로

통계청 '지난 30년간 혼인·출생 변화' 발표

30년 새 혼인 44% 감소

출산 늦어지고 첫째아 쏠림 심화

지난 30년 동안 우리나라의 결혼과 출산 풍경이 크게 달라졌다. 혼인 건수는 절반 가까이 줄었지만 외국인과의 결혼은 오히려 50% 넘게 증가했다. 저출생 심화로 태어나는 아기 수는 3분의 1 수준으로 감소했다.

통계청이 3일 발표한 '지난 30년간 혼인·출생 변화'에 따르면 1995년 39만8500건이던 혼인 건수는 1996년 43만4900건으로 정점을 찍은 뒤 2022년 19만1700건까지 줄었다. 지난해에는 22만2400건으로 소폭 반등했지만 여전히 30년 전보다 44.2% 적다.

반면 외국인과의 혼인은 같은 기간 1만3500건에서 2만800건으로 53.9% 늘었다. 전체 혼인에서 차지하는 비중도 3.4%에서 9.3%로 확대돼 현재는 열 건 중 한 건이 다문화 결혼이다. 한국 남성과 외국 여성 간 결혼은 50.7%, 한국 여성과 외국 남성 간 결혼은 64.2%로 늘어난 것으로 나타났다.

평균 초혼 연령도 높아졌다. 1995년 남성은 28.4세 여성은 25.3세였으나 지난해는 남성 33.9세, 여성 31.6세로 남녀 모두 30대에 접어들었다.

"아이 낳아도 한 명만"…출산 풍경 변화

출생아 수는 1995년 71만5000명에서 지난해 23만8000명으로 66.7% 줄었다. 합계출산율 역시 1.63명에서 0.75명으로 절반 아래로 감소했다. 출산 시기도 늦어졌다. 여성의 평균 출산 연령은 27.9세에서 33.7세로, 남성은 31.1세에서 36.1세로 각각 5세 이상 상승했다.

출산 패턴도 변화했다. 1995년 34만5800명이던 첫째아는 지난해 14만6100명으로 57.7% 줄었으나 둘째아와 셋째아가 같은 기간 각각 23만1900명(75.4%), 4만5100명(73.5%) 줄며 비중은 1995년 48.4%에서 2024년 61.3%로 13.0%포인트 늘어났다. 아이를 낳더라도 1명만 낳는 경향이 짙어진 것이다. 혼인 외 출생 비율은 1.2%에서 5.8%로 확대됐고 쌍둥이 등 다태아 출산은 1.3%에서 5.7%로 늘어났다.





