안성시, 투자유치 설명회서 5000억 규모 MOU 체결

50여개 기업 참가 성황…주요 산단·지원정책 등 소개

김보라 시장 "기업 성장 위해 전폭적인 지원 나설 것"

경기도 안성시는 3일 서울 양재동 엘타워에서 개최한 '2025년 안성시 투자유치 설명회'에서 5000억원 규모의 투자유치 양해각서(MOU)를 체결했다고 이날 밝혔다.

3일 안성시가 서울 양재동 엘타워에서 개최한 투자유치 설명회에서 김보라 안성시장(맨 왼쪽)이 기업들과 투자유치 업무협약(MOU)를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 안성시 제공

시와 경기주택도시공사(G)가 공동 주최한 이 날 행사에는 50여개 민간기업 및 공공기관이 참여했다. 설명회에서는 김보라 안성시장이 시 주요 산업단지의 투자환경과 정주 여건, 분야별 지원 전략을 직접 소개했다.

시는 설명회에서 제5일반산업단지, 제2안성테크노밸리와 반도체 소부장 특화단지로 지정된 동신 일반산업단지 등 관내 주요 산업단지계획에 대해 홍보했다.

현장에는 투자 상담을 위한 8개의 부스도 운영했다. 상담 부스에서는 주요 산업단지 분양 현황과 함께 코트라(KOTRA), 경기도경제과학진흥원, 경기환경에너지진흥원 등 관련기관이 지원 정책 등을 안내했다.

시는 이날 설명회에서 약 5000억원 규모의 MOU도 체결했다. MOU에는 삼중테크㈜, ㈜삼에스코리아, ㈜이오테크닉스, ㈜금강쿼츠, ㈜에스티씨, ㈜케이엠, ㈜덕산실업 등 7개 기업이 참여했다.

김 시장은 "안성은 수도권에서 산업단지를 조성할 수 있는 마지막 기회의 땅"이라며 "기업이 안성에서 성공적으로 자리 잡고 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.





