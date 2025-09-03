본문 바로가기
외국계 PE 세무조사에 김·장 '특수'

입력2025.09.03 15:10

올 들어 사모펀드 마케팅 강화

최근 국세청의 고강도 세무조사를 받고 있는 외국계 사모펀드 거의 모두가 김·장 법률사무소를 선임해 대응하는 것으로 알려졌다.


법률신문 취재를 종합하면, 서울지방국세청 조사4국의 비정기 세무조사를 받는 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, 블랙스톤 한국법인, 앵커에쿼티파트너스, 어피니티에쿼티파트너스 등 외국계 사모펀드 대다수는 김·장에 사건을 맡겼다고 한다.

김·장 법률사무소 로고

김·장 법률사무소 로고

서울지방국세청 조사4국은 '기업 저승사자'로 불리며 검찰의 특수부처럼 특별 세무조사를 할 때 투입되는 정예 조직이다. 서울지방국세청 조사4국의 세무조사를 받는다는 것 자체만으로도 큰 위기 상황이다.


김·장은 올 들어 사모펀드들에 대한 마케팅을 강화해 온 것으로 알려졌다. 사모펀드들은 최근 법률시장의 '큰손'으로 부상했다. 대형 인수·합병(M&A) 거래에는 빠짐없이 사모펀드들이 등장했고, 실제 다수 거래를 성사시켰다.


한 사모펀드 업계 관계자는 "김·장 소속 변호사들이 사모펀드들과 접촉면을 넓히고 고객 관리에 더 만전을 기하는 느낌을 받았다"고 말했다. 다른 사모펀드 업계 관계자는 "김·장의 탁월한 역량은 의심할 바 없지만, 최근에는 김·장에만 전적으로 의존하지 않기 위해 다른 로펌에게도 과거보다 더 많이 자문하는 추세"라고 말했다.

이상우 법률신문 기자


※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.



ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

