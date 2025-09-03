본문 바로가기
K푸드 아프리카 시장 공략…식품산업협회, 한·아프리카재단과 업무협약

임혜선기자

입력2025.09.03 14:51

수정2025.09.03 15:11

K푸드가 아프리카 시장 공략에 시동을 걸었다. 한국식품산업협회는 3일 서울 협회 대회의실에서 한·아프리카재단과 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 식품기업의 아프리카 진출 지원에 나선다고 밝혔다.


K푸드 아프리카 시장 공략…식품산업협회, 한·아프리카재단과 업무협약
두 기관은 이번 협약을 통해 아프리카 식품시장 정보 교류, 유망기업 발굴, 한·아프리카 식품기업 네트워크 구축 등 전방위 협력체계를 구축하기로 했다.

아프리카는 젊은 인구와 도시화 추세를 기반으로 식품 수요가 폭발적으로 늘고 있지만, 국내 기업의 진출은 상대적으로 어려운 지역이다. 협회는 지난 6월 남아공 케이프타운에서 열린 '아프리카 푸드쇼'에 농심, 대상, 오리온, 신송식품 등 10개 기업과 공동 참가해 현지 조사·비관세장벽 대응 등 원스톱 지원을 제공, 의미 있는 성과를 거뒀다.


박진선 회장은 "아프리카는 남미와 함께 K푸드 수출이 가장 뒤처진 지역"이라며 "현지 네트워크 공신력을 갖춘 한·아프리카재단과의 협력이 식품기업들의 판로 개척에 디딤돌이 될 것"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

