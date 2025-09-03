장종환 NH농협캐피탈 대표, 출근길 윤리경영 실천캠페인

"정직하고 신뢰하고 따뜻하고 건전한 조직문화 조성"

NH농협캐피탈은 2일 서울 영등포구 여의도 본사에서 장종환 대표이사가 임직원들과 함께 '2025년 NH농협캐피탈 출근길 윤리경영 실천 캠페인'을 진행했다고 3일 밝혔다.

장종환 NH농협캐피탈 대표(왼쪽 두번째)가 임직원들과 함께 2일 서울 영등포구 여의도 본사에서 '2025년 출근길 윤리경영 실천 캠페인'을 진행하고 기념촬영을 하고 있다. NH농협캐피탈

캠페인은 회사 측이 자체 제작한 ''윤리경영 레시피(RECIPE)'를 담은 우리 쌀로 만든 '양심당' 빵을 나누는 방식으로 진행했다. 임직원들이 윤리경영의 가치를 쉽게 체감하도록 기획했다.

RECIPE는 따뜻한 인사를 위해 미소 한 스푼을 넣어준다, 특혜는 고운체로 걸러내고 공정함만 남긴다, 서로의 입장을 반죽해 정직하게 결을 맞춘다, 상처 주는 말은 빼고 따뜻한 말로 하루를 굽는다, 원칙만 담아 부당함 없이 정갈하게 플레이팅한다는 5가지 의미를 담았다.

특히 장 대표는 취임 후 '고객과 함께 비상하는 미래금융 파트너'란 새 비전을 실현하기 위한 4대 핵심가치 중 하나로 '윤리경영'을 선정했다. 이번 캠페인은 핵심가치를 임직원과 함께 공유하고 실천하기 위한 활동의 일환이다.

장 대표는 "윤리경영은 NH농협캐피탈이 추구하는 핵심가치이자 모든 임직원이 일상에서 실천해야 할 기본"이라며 "캠페인을 통해 정직을 굽고 신뢰와 따뜻한 인사를 나누며 더 건전한 조직문화를 함께 만들어 가길 기대한다"고 강조했다.

한편 NH농협캐피탈은 임직원 윤리경영 교육, 윤리경영 실천 결의대회, 준법제보 포상금 확대 등을 통한 준법제보 활성화, 대표이사 서신 발송 등 윤리경영 활동을 해왔다. 캠페인을 시작으로 임직원 참여형 윤리경영 활동을 지속 확대할 계획이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



