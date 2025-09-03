본문 바로가기
[특징주]스마트레이더시스템, LG이노텍 투자유치↑

조시영기자

입력2025.09.03 09:28

[특징주]스마트레이더시스템, LG이노텍 투자유치↑
3일 오전 9시 25분 기준 코스닥시장에서 스마트레이더시스템 주가는 전일 종가 대비 18.87% 오른 9700원을 기록하고 있다. 전날 이사회에서 LG이노텍 을 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했기 때문으로 보인다.


전날 스마트레이더시스템은 운영자금 59억여 원을 조달하기 위해 보통주 80만여 주를 신주 발행키로 했다고 밝혔다. 제3자 배정 유상증자 대상으로 LG이노텍이 선정된 데 대해 회사는 "긴밀한 협력을 통해 혁신적인 사업 모델을 공동으로 추진하며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 극대화를 목표로 하는 신뢰할 수 있는 동반자"라며 "이번 제3자 배정 유상증자 대상자 선정은 단순한 투자자 유치 차원을 넘어, 당사의 중장기 비전 실현과 경쟁력 강화를 위하여 이사회에서 선정했다"고 공시했다.

이번 유상증자로 LG이노텍은 보통주 기준으로 지분 4.9%를 확보하게 된다. 신주 발행가액은 7326원이며, 납입일은 오는 12월 1일이다. 신주 상장예정일은 같은 달 16일이다.


스마트레이더시스템은 4D 이미징 레이다의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난도의 실시간 레이다 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물 인식 알고리즘 등을 갖춘 개발·제조사다. 자율주행에서 검증된 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통해 다양한 4차 산업 분야에 진출하고 있다.


스마트레이더시스템은 자율주행 차량 및 농기계, ADAS용 특수 차량, 사업장 사고 예방을 위한 특수 운반체 등 시장에서 한국, 미국, 유럽, 일본 등 업체들과 협력 중이다. 또한 드론 분야에서도 안티 드론 시장에 관련 제품을 수출 중이며, 배달용 및 농약 살포용 드론 제품에 적용될 레이다도 개발 중이다. 상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이다만의 장점을 살려서 한국과 일본의 헬스케어 시장에도 진출했다.




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
