경기도, 기존주택 전세임대 4천호 공급…입주자 상시 모집

경기도가 저소득층의 주거 안정과 주거비 절감을 위한 '기존주택 전세임대 지원사업' 입주자를 상시 모집한다.

기존주택 전세임대 지원사업은 입주 대상자가 직접 국민주택규모(85㎡) 이하 단독, 다가구, 다세대 등 주택을 찾으면 경기주택도시공사(GH)가 직접 임차해 입주 대상자에게 재임대하는 방식이다.

GH가 최대 1억3000만원 한도에서 95%까지 지원한다. 지원분에 대해서는 연 1.2~2.2% 수준의 저렴한 임대료를 납부하게 되며 최대 30년까지 안정적으로 거주할 수 있다.

신청 대상은 31개 시군 내 무주택 세대구성원으로 ▲생계·의료 수급자 ▲보호대상 한부모가족 ▲만 65세 이상 고령자(수급자 또는 차상위계층)다.

입주 신청은 거주지 행정복지센터를 방문해 진행하면 된다. '접수 종료'를 공고할 때까지 상시 진행한다.

경기도는 기존주택 전세임대 지원사업으로 2005년부터 2024년까지 총 3만1733호를 공급했다. 올해 공급 목표는 4000호다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "경기도는 주거 취약계층이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 전세임대 사업을 지속 추진할 계획"이라며 "도민들의 많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.





