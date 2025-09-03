본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

김선형 전남대 교수 등 '2025년 젊은 건축가상'

박병희기자

입력2025.09.03 08:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화체육관광부는 새건축사협의회, 한국건축가협회, 한국여성건축가협회와 함께 '2025년 젊은 건축가상' 수상자로 김선형 전남대학교 건축디자인학과 교수, 이창규·강정윤 에이루트건축사사무소 공동 대표, 홍진표·정이삭 에이코랩건축사사무소 공동 대표 등 3개 팀을 선정했다고 3일 밝혔다.

김선형 전남대학교 건축디자인학과 교수, 이창규·강정윤 에이루트건축사사무소 공동 대표, 홍진표·정이삭 에이코랩건축사사무소 공동 대표(왼쪽부터) [사진 제공= 문화체육관광부]

김선형 전남대학교 건축디자인학과 교수, 이창규·강정윤 에이루트건축사사무소 공동 대표, 홍진표·정이삭 에이코랩건축사사무소 공동 대표(왼쪽부터) [사진 제공= 문화체육관광부]

AD
원본보기 아이콘

이번 공모에서는 모두 50개 팀이 지원했으며 1차 서류심사와 2차 공개 시청각발표(프레젠테이션)를 거쳐 수상자가 결정됐다. 심사위원회(위원장 손진)는 건축가의 건축에 대한 기본적 소양과 태도, 주변 맥락에 대한 진지한 탐구, 사회공동체의 미래에 대한 비전과 확장성을 종합적으로 평가했다.


문체부는 2008년부터 우수한 신진 건축가를 발굴하고 양성하기 위해 '젊은 건축가상'을 운영했다. 젊은 건축가로 선정된 건축가에게는 문체부 장관상이 수여된다.

시상식은 오는 10월21일 서울 노들섬에서 열리는 '2025 대한민국 건축문화제'에서 개최된다. 12월에는 수상자들의 작품 전시회도 열릴 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

美, 이란산 석유 밀수 업체 제재…"최대 압박 가할 것"

새로운 이슈 보기