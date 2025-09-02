본문 바로가기
강남 아파트 갭투기 의혹에…이억원 "국민 눈높이 새길 것"

이창환기자

입력2025.09.02 16:02

입력2025.09.02 16:02
이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

강남 재건축 아파트 갭투기 의혹을 받는 이억원 금융위원회 후보자가 "국민 눈높이에서 보면 (도덕적 비난 가능성)이 있다는 점을 잘 알고 있다"고 밝혔다.


이 후보자는 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 강남 재건축 아파트 관련 "도덕적 비난 가능성에 미안하다는 감정이 있냐"는 의원 질의에 이같이 답변했다.

이 후보자는 2005년과 2013년 두 차례 재건축 전인 아파트를 구입하고 해외로 나가 실거주하지 않았다는 의혹을 받았다. 2013년 매입한 개포동 주공아파트의 경우 재건축 이후 시세차익이 약 40억원에 달하는 것으로 알려졌다.


그는 "해외 나갈 때 형편에 맞게 집을 2번 옮겼다"며 "현재 그 집에 살고 있고 평생 그곳에 있을 것"이라고 했다.


본인의 아파트 매입 당시와 달리 "대출 규제를 강화한다 해 집 없는 사람들이 원망한다"는 질의에도 "말씀하신 부분을 가슴속에 새기고 염두에 두겠다"고 했다.

이 후보자는 기획재정부 차관 퇴직 이후 3년간 여러 기업에 근무하면서 약 6억2000만원의 월급 등을 수령한 데 대해서도 "국민 눈높이에서 적절한지 새겨야 할 부분"이라고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
