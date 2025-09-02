본문 바로가기
양주시, 5일 남면서 '너랑나랑노랑 밤 마켓' 개최

이종구기자

입력2025.09.02 14:40

경기 양주시와 신산시장마을번영회(회장 김정은)가 주관하는 '너랑나랑노랑 밤 마켓'이 오는 5일 오후 3시부터 밤 10시까지 남면 개나리길 74 일원에서 열린다.

'너랑나랑노랑 밤 마켓' 포스터. 양주시 제공

이번 행사는 중소벤처기업부 공모사업 선정에 따라 추진됐으며, 지역 주민 화합과 상권 활성화를 목표로 한다.


축제는 야시장 형식으로 진행된다. 먹거리와 체험 부스, 버스킹 공연이 마련되며, 온누리상품권과 사은품을 활용한 페이백 이벤트도 운영된다.

김정은 회장은 "축제를 준비한 신산시장 상인들과 주민들께 감사드린다"며 "많은 분들이 찾아와 즐거운 추억을 남기길 바란다"고 말했다.


양주시 관계자는 "이번 행사는 단순히 즐기는 축제를 넘어 지역 상권 소비를 촉진하고, 주민과 관광객이 자연스럽게 교류하는 기회를 제공하는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 지역 상인들과 협력해 지역 경제에 도움이 되는 다양한 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
