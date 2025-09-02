본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

與 검찰개혁안 윤곽…25일 국회 본회의 처리 목표

문혜원기자

최유리기자

입력2025.09.02 11:24

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민주당, 5일까지 당 입장 최종 정리
7일 고위당정협의회…통일 안 도출

더불어민주당이 검찰청을 폐지하고 수사·기소를 분리하는 내용을 뼈대로 한 검찰개혁안을 당내 공론화와 고위 당정협의회 등을 거쳐 통일된 의견으로 발의하기로 가닥을 잡았다. 정청래 당 대표가 추석 전까지 검찰개혁 입법 절차를 마무리하겠다고 밝힌 만큼, 민주당은 오는 25일 국회 본회의에서 검찰개혁안을 통과시킬 것으로 보인다.

대검찰청.연합뉴스

대검찰청.연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국회 행정안전위원회 민주당 간사인 윤건영 의원은 2일 열린 당정협의회 직후 취재진과 만나 "5일 민주당 내에서 (검찰개혁 관련) 의견을 모으는 공론화를 하고 7일 고위당정협의회를 통해 통일된 안을 만들기로 했다"고 설명했다.


개정안이 이달 25일 국회 본회의를 통과하면 내년 1월부터 시행된다. 지난 76년간 대한민국 형사사법 체계의 근간이었던 검찰청은 역사 속으로 사라지게 되는 셈이다. 검찰이 수사하던 6대 범죄(부패·경제·공직자·선거·방위사업·대형참사) 수사를 맡는 중대범죄수사청은 행안부 산하로 배치되는 반면 기소만 전담하는 공소청은 법무부 산하로 배치된다. 다만 공소청에 보완수사권은 부여하지 않기로 한 것으로 알려졌다. 국무총리실 산하 국가수사위원회(국수위) 신설안은 유보됐다.

한편 국회 법제사법위원장인 추미애 민주당 의원과 법사위 국민의힘 간사로 추대된 나경원 의원의 이른바 '추·나 대전'이 본격화됐다. 추 법사위원장은 2일 전체 회의 안건으로 ▲검찰개혁 공청회 계획서 채택의 건 ▲서류제출요구의 건을 상정했다. 전날까지 ▲간사 선임의 건을 상정하겠다고 공지했으나 철회했다. 나 의원은 간사 선임을 막기 위한 움직임으로 보고 전체회의 직전 추 위원장을 항의 방문했다. 나 의원은 "여야 합의 정신이 존중되는 국회가 될 수 있도록 법사위가 역할을 해야 한다"며 "간사 간의 합의를 위해 간사 선임의 건을 올려달라"고 요구했으나 받아들여지지 않았다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기