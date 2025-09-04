[2026 수시]경남대, 간호학과 165명 최다 선발

최저학력기준도 낮춰

경남대학교는 2026년도 수시모집에서 7개 학부, 44개 학과에서 총 1934명을 선발한다. 전체 학부·학과 가운데 가장 많은 학생을 받는 곳은 간호학과다. 정원 내·외 포함 165명을 선발한다. 이어 컴퓨터공학부 110명, 경영학부(95명), 기계공학부(90명), 스포츠과학부(90명), 경찰학부(75명), 자율전공학부(69명), 체육교육과(68명), 건축학부(55명), 사회복지학과(55명) 등이다.

2026학년도 경남대 수시모집 일반전형과 지역인재전형의 간호학과와 물리치료학과는 수능최저학력기준이 변경됐다. 기존 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합이 간호학과는 8 이내, 물리치료학과는 9 이내였다. 그러나 2026학년도부터는 간호학과는 합이 9 이내, 물리치료학과는 10 이내로 조정됐다. 학교폭력 기재 사항은 필수적으로 반영해야 한다.

경남대는 학생의 글로벌 역량 향상을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 글로벌 리더를 위한 특성화 교육의 일환으로 미국, 독일, 카자흐스탄, 몽골 등 영미권 대학부터 중국, 대만, 일본 등 다양한 국가에 대한 해외 교환 학생 프로그램도 적극 운영 중이다. 이와 함께 필리핀, 미국, 중국, 일본을 대상으로 한 해외언어문화연수 프로그램과 간호학과, 여행항공관광학과, 물리치료학과, 사회복지학과 학생을 위한 '필리핀 해외 인턴 연수' 등 다채로운 국제 프로그램도 있다.

또한 경남대는 직업 및 진로 학생 맞춤형 교육부터 취업까지 이어지는 고유 교육 브랜드인 '일머리 교육'으로 맞춤형 취업 교육을 실시하고 있다. ▲한국항공우주산업(KAI) 트랙 ▲한화오션트랙 ▲경남도의회 대학생 인턴십 등 전공직무역량 강화를 위한 현장실습 학기제와 인턴십을 적극 지원하고 있다. 이외에도 최소전공제와 복수전공 이수 요건을 완화한 학사제도로, 학생들이 전공 외에도 다양한 전공을 복수전공으로 이수하고 취·창업의 기회를 유리하게 확보할 수 있도록 지원하고 있다.





오주연 기자



