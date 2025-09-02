광주시, '2025년 우수 중소기업인' 후보 공모

오는 19일까지 접수…5명 이내 선정

경영성과·고용창출·지역기여도 등 평가

광주시는 지역경제를 이끄는 모범 기업인 발굴을 위해 '2025년 광주 우수중소기업인' 후보를 공모한다고 2일 밝혔다.

공모 대상은 공고일 기준 3년 이상 광주에 본사와 공장(주사무소)을 두고, 상시 고용 10인 이상 제조업을 운영하는 중소기업 대표자다.

평가는 ▲기업 업력 ▲재정 건실도 ▲경영성과 ▲고용 창출 ▲기술개발 ▲지역경제 기여도 ▲ESG 경영 준비 실적 등을 종합 반영한다. 또 근로자 복지 증진과 사회공헌 활동 등 정성적 요소도 심사한다.

선정 규모는 5명 이내로, 서류 심사와 현장 실사, 심사위원회의 엄격한 심의를 거쳐 결정된다. 시상식은 12월 진행될 예정이다. 선정 기업에는 지정 후 2년간 ▲경영안정자금 지원 한도 확대(3억→5억원) ▲이자 차액 보전 확대(추가 1%p) ▲구조고도화 및 수출진흥자금 융자액 10% 이내 추가 지원 ▲신용보증료 인하(1.2→1.0%) ▲지방세 세무조사 3년간 유예 등의 혜택이 부여된다.

신청은 오는 19일까지 광주시 창업진흥과에 방문 또는 우편으로 접수하면 된다. 세부 내용과 신청 서식은 광주시 누리집 시정소식, 고시·공고에서 내려받을 수 있다.

홍나순 창업진흥과장은 "혁신과 도전으로 지역경제를 이끌고 있는 중소기업인을 널리 알리고, 기업 성장과 발전을 적극 지원하기 위해 마련된 제도다"며 "많은 중소기업인의 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

한편 시는 지난 2012년부터 우수 중소기업인을 선정해 왔으며, 지난해까지 총 58명의 우수 중소기업인을 배출했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



